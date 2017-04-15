Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Россиянка создала бизнес с оборотом более 240 млн рублей в год
Глюк’oZa готовится к рождению третьего ребенка
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
Глава Пентагона о том почему война с РФ невозможна
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Полюс холода
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области 24-летний мотоциклист погиб в ДТП

Авария случилась в Острогожском районе.

Мотоцикл «Урал» опрокинулся в кювет в селе Урыв Острогожского района около 17:45 пятницы, 14 апреля. Водитель мотоцикла, 24-летний парень, погиб на месте аварии, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в субботу, 15 апреля.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Всего за сутки 14 апреля региональные автоинспекторы зарегистрировали 179 ДТП, из них в Воронеже — 126, на федеральных трассах — 16, в районах области — 37. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, один погиб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воронежском музее Крамского открылась выставка литорафий Ван Гога и Гогена
КНДР готова ответить ядерным ударом на провокации США
Россия призывает прекратить политизацию деятельности ОЗХО
Более 90 боевиков погибли в Афганистане при взрыве авиабомбы США
Минобрнауки наделили полномочиями в сфере детского отдыха
Ким Чен Ын принимает парад на центральной площади Пхеньяна
Макрон укрепил лидерство накануне выборов во Франции
В Британии спецслужбы ищут сотрудников со знанием русского языка
Спорт
СКА обыграл «Металлург» в четвертом матче финала Кубка Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. Следующий матч состоится в Магнитогорске 16 апреля
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь