В Воронежской области 24-летний мотоциклист погиб в ДТП

Мотоцикл «Урал» опрокинулся в кювет в селе Урыв Острогожского района около 17:45 пятницы, 14 апреля. Водитель мотоцикла, 24-летний парень, погиб на месте аварии, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в субботу, 15 апреля.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Всего за сутки 14 апреля региональные автоинспекторы зарегистрировали 179 ДТП, из них в Воронеже — 126, на федеральных трассах — 16, в районах области — 37. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, один погиб.