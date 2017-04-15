В Актобе началась эвакуация людей из-за потопа

В связи с потеплением и резким таянием снега на реках наблюдается подъем уровня воды. Реки вышли из берегов и начали топить ближайшие дачные массивы, которые обжили переселенцы из сельской местности и оралманы. Только за один день спасатели эвакуировали 9 человек, четверо из них дети. Дома и имущество им пришлось оставить.

«Людей заранее предупреждали предпринять все меры, покинуть опасную зону. За один день мы эвакуировали нескольких людей в районе дачного массива «Сазды», расположенного вблизи реки «Женишке» и четверых детей в районе дач поселка «Акжар», — сообщила дежурный диспетчерской водно-службы ДЧС Оксана Кичигина.

На территории области работают 13 противопаводковых штабов, где ведется круглосуточное дежурство. Проводится работа по откачке талых вод на проезжей части и во дворах.