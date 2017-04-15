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11:58 (мск), источник: ДЕЙТА

Пожарный надзор не дает расслабиться дачникам Хабаровска

Инспекторы хабаровского пожарного надзора продолжают рейды по дачным обществам и частному сектору, сообщили ИА Дейта в региональном ГУ МЧС.

В преддверии майских праздников специалисты МЧС усилили профилактику среди населения. Накануне сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району Хабаровска вместе с представителем администрации Южного округа провели рейд в одном из дачных обществ в районе Красной речки.

Товарищество насчитывает около 130 садовых участков. Как показал уличный обход большинство из них в пожаробезопасном состоянии: убран мусор и пожухлая трава, на участках имеются емкости для воды, территория возле домов и построек очищена от сухостоя и горючих жидкостей.

Председатель общества рассказал, что на территории товарищества имеются большие, на несколько сотен тонн воды, ёмкости у главных ворот и два естественных водоема. Подъезды к ним есть, хотя берега не везде отсыпаны и укреплены. Также инспекторы пожарного надзора рекомендовали установить на водонакопительных бочках приспособления, которые в случае пожара позволили бы взять воду из автоцистерне. Также сотрудники ведомства обратили внимание на необходимость системы оповещения среди дачников на случай возникновения ЧС или пожара.

На подворовом обходе инспекторы МЧС побеседовали с горожанами, вручили им памятки. Сотрудники отдела надзорной деятельности профилактической работы по Индустриальному району Хабаровска Леонид Коновалов и Андрей Горнаго напомнили дачникам, что в случае особого противопожарного режима сжигать сухую траву и мусор категорически запрещено.

В то время, когда режим отсутствует, утилизировать отходы сельхоздеятельности можно только строго соблюдая все условия: безветренная погода, расстояние до 50 метров от постройки, наличие средств первичного пожаротушения и присмотра за металлической ёмкостью, где сжигается трава и т. п.

Не остались незамеченными и участки, где хозяева ещё не приложили свою руку к уборке территории. Председателю товарищества было предложено передать данные о владельцах эти дач в районных отдел надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю для вынесения предостережений хозяевам дач.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается к жителям края о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, не жечь костры, не поджигать сухую траву. Быть крайне осторожными при обращении с открытым огнём в местах отдыха, рыбалки, охоты за пределами населенных пунктов и на приусадебных участках!

При пожаре незамедлительно звонить в единую службу пожарных и спасателей по телефонам — 01,101,112!

Вилитари Филатов.

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