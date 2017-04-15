В Крыму при столкновении «Жигулей» с иномаркой погибли два человека

ДТП произошло в пятницу на автодороге Симферополь — Феодосия. В частности, 57-летний водитель автомобиля ВАЗ-21061, находясь на правой обочине по ходу движения в направлении Симферополя и поворачивая в сторону Феодосии, не предоставил преимущество в движении Fiat Doblo и врезался в эту машину.

В результате аварии водитель и 53-летний пассажир «Жигулей» были смертельно травмированы. В то же время 25-летний водитель иномарки получил ушиб грудной клетки и коленного сустава ноги.