На Кубани в ДТП с грузовиком погибли два человека
Вблизи станицы Старокорсунской в результате аварии погибли два человека.
Вблизи станицы Старокорсунской в результате аварии погибли два человека.
Инцидент произошел утром 15 апреля вблизи станицы Старокорсунской на дороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем
«В результате происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал», — сообщает
Все обстоятельства аварии устанавливаются.