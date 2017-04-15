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15:11 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани в ДТП с грузовиком погибли два человека

Вблизи станицы Старокорсунской в результате аварии погибли два человека.

Инцидент произошел утром 15 апреля вблизи станицы Старокорсунской на дороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz.

«В результате происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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