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14:28 (мск), источник: СуперОмск

В Омске на остановке на Бархатова умер мужчина

Прохожий в возрасте примерно 40 лет скончался из-за проблем с сердцем.

Вчера поздно вечером, 14 апреля в паблике «ЧП Омск» появилось тревожное сообщениео том, в что половине одиннадцатого вечера в ходе массовой драки на остановке возле фитнес-клуба Flex Gym на улице Бархатовой убит мужчина.

Драка, как оказалось, действительно была, но смерть мужчины с ней не связана. Прохожий в возрасте примерно 40 лет скончался из-за проблем с сердцем.

«На остановке мужчине лет 60 стало плохо, сначала начал приседать, сердце схватило и умер от сердечного приступа! Драки не было», — пишут в соцсетях очевидцы.

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