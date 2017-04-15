В Омске на остановке на Бархатова умер мужчина
Прохожий в возрасте примерно 40 лет скончался
Прохожий в возрасте примерно 40 лет скончался
Вчера поздно вечером, 14 апреля в паблике «ЧП Омск» появилось тревожное сообщениео том, в что половине одиннадцатого вечера в ходе массовой драки на остановке возле
Драка, как оказалось, действительно была, но смерть мужчины с ней не связана. Прохожий в возрасте примерно 40 лет скончался
«На остановке мужчине лет 60 стало плохо, сначала начал приседать, сердце схватило и умер от сердечного приступа! Драки не было», — пишут в соцсетях очевидцы.