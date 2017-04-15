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11:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии парень в медицинской маске напал на офис микрофинансирования

Разбойник вытащил из кассы всю наличность, закрыв сотрудницу в подсобке.

Мужчина с плохими намерениями заглянул в офис микрофинансирования в селе Иглино ранним утром. Лицо он скрывал под медицинской маской. Перед сотрудницей он тут же оправдался, мол болею. Но потом пошел в наступление. Достал из кармана нож и угрожая испуганной девушке проводил ее подсобку и закрыл.

— Молодой человек вытащил из кассы почти семь тысяч рублей и спешно ретировался, — восстановили картину преступления в пресс-службе МВД Башкирии.

Кассирша все-таки выбралась из заточения и нажала тревожную кнопку. Прибывшим на место преступления стражам порядка она рассказала о произошедшем, а через несколько дней разбойника задержали. Им оказался 39-летний местный таксист, который уже стал подозреваемым в уголовном деле по статье «Разбой».

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