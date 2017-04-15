В Башкирии парень в медицинской маске напал на офис микрофинансирования
Разбойник вытащил из кассы всю наличность, закрыв сотрудницу в подсобке.
Разбойник вытащил из кассы всю наличность, закрыв сотрудницу в подсобке.
Мужчина с плохими намерениями заглянул в офис микрофинансирования в селе Иглино ранним утром. Лицо он скрывал под медицинской маской. Перед сотрудницей он тут же оправдался, мол болею. Но потом пошел в наступление. Достал из кармана нож и угрожая испуганной девушке проводил ее подсобку и закрыл.
— Молодой человек вытащил из кассы почти семь тысяч рублей и спешно ретировался, — восстановили картину преступления в
Кассирша