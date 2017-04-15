В Башкирии парень в медицинской маске напал на офис микрофинансирования

Мужчина с плохими намерениями заглянул в офис микрофинансирования в селе Иглино ранним утром. Лицо он скрывал под медицинской маской. Перед сотрудницей он тут же оправдался, мол болею. Но потом пошел в наступление. Достал из кармана нож и угрожая испуганной девушке проводил ее подсобку и закрыл.

— Молодой человек вытащил из кассы почти семь тысяч рублей и спешно ретировался, — восстановили картину преступления в пресс-службе МВД Башкирии.