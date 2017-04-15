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12:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Возросло число травмированных в ДТП в РФ, при котором пострадали украинцы

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Количество пострадавших в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Тосненском районе Ленинградской области увеличилось до 19 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: "РИА Новости" Украина

По его словам, десять из пострадавших были госпитализированы.

«После столкновения на 23-м километре автодороги “Луга — Апраксин Бор” грузовика с микроавтобусом пострадали 19 человек, 10 находятся в больницах, девяти медицинская помощь оказана амбулаторно», — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что в пятницу в 07.58 на 83-м километре автодороги Павлово — Любань — Оредеж — Луга водитель, управляя автомобилем Ford Transit, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ». В микроавтобусе находилось граждане ближнего зарубежья, в том числе из Украины, предположительно, рабочие, задействованные на строительстве автодороги. Сообщалось о 16 пострадавших.

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