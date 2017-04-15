Возросло число травмированных в ДТП в РФ, при котором пострадали украинцы

По его словам, десять из пострадавших были госпитализированы.

«После столкновения на 23-м километре автодороги “Луга — Апраксин Бор” грузовика с микроавтобусом пострадали 19 человек, 10 находятся в больницах, девяти медицинская помощь оказана амбулаторно», — сказал собеседник агентства.