В Воронежской области в частном доме нашли тело сотрудника прокуратуры
Воронежские следователи разбираются в обстоятельствах гибели прокурора Ольховатского района.
Воронежские следователи разбираются в обстоятельствах гибели прокурора Ольховатского района.
Тело 39-летнего мужчины было найдено 14 апреля в одном из частных домов по улице 1 Мая в селе Заболотовка. Об этом сообщили в
При первичном осмотре признаков насильственной смерти правоохранители не нашли. Точные причины гибели мужчины покажет
Других подробностей следователи пока не сообщают. Ведётся доследственная проверка.