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20:07 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области в частном доме нашли тело сотрудника прокуратуры

Воронежские следователи разбираются в обстоятельствах гибели прокурора Ольховатского района.

Тело 39-летнего мужчины было найдено 14 апреля в одном из частных домов по улице 1 Мая в селе Заболотовка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

При первичном осмотре признаков насильственной смерти правоохранители не нашли. Точные причины гибели мужчины покажет судебно-медицинская экспртиза.

Других подробностей следователи пока не сообщают. Ведётся доследственная проверка.

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