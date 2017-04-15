В Воронежской области в частном доме нашли тело сотрудника прокуратуры

Тело 39-летнего мужчины было найдено 14 апреля в одном из частных домов по улице 1 Мая в селе Заболотовка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

При первичном осмотре признаков насильственной смерти правоохранители не нашли. Точные причины гибели мужчины покажет судебно-медицинская экспртиза.

Других подробностей следователи пока не сообщают. Ведётся доследственная проверка.