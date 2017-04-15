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12:14 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Кибермошенничество в Украине: жулики стали много ловчее — эксперт

Средний годовой бюджет банков на кибербезопасность достигает 58 миллионов долларов. Это в три раза больше, чем у нефинансовых организаций. Такие данные исследования предоставила «Лаборатория Касперского».

Источник: "РИА Новости" Украина

По данным 70% банков, за последний год они понесли денежные потери из-за кибермошенничества. При этом 64% опрошенных заявили, что будут вкладывать в улучшение защиты и далее, независимо от окупаемости этих инвестиций.

Проблемы кибербезопасности прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Насколько активными можно назвать мошеннические действия, направленные против систем онлайн-банкинга и банкоматов?

— За 2016 год по разным показателям активность мошенников выросла в два-пять раз. Если говорить о звонках клиентам, то примерно 300 миллионов гривен клиенты потеряли за счет того, что им звонили и выпытывали данные, связанные с их логинами и паролями. Что касается банкоматного мошенничества, то здесь больше всего клиенты страдали от того типа мошенничества, которое связано с установкой в щель банкомата специальной планки с двухсторонним скотчем, которым приклеивались купюры, и таким образом мошенники добирались до денег клиентов. Также речь пойдет о программном скимминге, когда банкоматы пытались заражать вирусами, чтобы получить деньги на всю сумму, которая есть в кассетах. Это те основные направления деятельности мошенников, которые фиксировались в прошлом году.

Какое именно направление привлекает мошенников?

— Все, что нужно мошенникам, это наличные деньги. Поэтому любые способы, которые приведут к получению в руки хрустящих или не очень купюр, это и есть первоочередная задача. Все остальное является производными. Например, если вам взломали интернет-банкинг или у вас выпытали данные вашей платежной карты, то деньги переводятся на другую карту или в уплату за товары и услуги, которые потом продаются и превращаются в наличные. Все потому, что наличные невозможно отследить. Она максимально анонимна.

Почему больше всего опасений вызывают риски, связанные с мобильным банкингом?

— Три месяца назад мы проводили онлайн-исследование относительно того, что люди знают относительно кибербезопасности и разных ее аспектов, то есть не только мобильного банкинга, а в общем об использовании счета, платежной карты, банкомата и других устройств, связанных с оборотом денег. Очень многие знают, что есть риски. При этом 70%, это не категория, которая ничего не делает, когда нужно противостоять мошеннику. Например, мы знаем, что нужно в банкомате прикрывать второй рукой или портмоне, или чем-либо иным ту руку, которая вводит пин-код, это позволяет уберечь вводимый пин-код от мошеннической видеокамеры, если она есть в банкомате. Но при этом 70% респондентов этого не делают. Многие знают, что не нужно проводить джейлбрейк своего айфона или качать программы для мобильного из Яндекс. Маркета или неофициальных маркетов. И при этом всем жалко денег. Соответственно, эти копейки мы сначала считаем, а потом теряем, потому что в наше мобильное устройство может попасть вирус, который будет блокировать использование устройства или будет фиксировать все наши заходы в интернет-банкинг.

Среди других актуальных угроз банки выделяют фишинг. С ним в 2016 году сталкивались клиенты 46% компаний. О чем идет речь?

— Фишинг можно объяснить на примере пополнения мобильного счета. Вы идете в интернет и забиваете «пополнить мобильный». Если вдруг вы пользуетесь не Гугл-поиском, а, например, Яндексом, то в первую очередь вы получите фишинговые мошеннические сайты, которые услугу предоставлять не будут, но при этом вы будто бы получите ту услугу, которая вам нужна. Это будет выглядеть так, что при поиске сайта, на котором есть услуга пополнения счета, будет выпадать энное количество сайтов. На первый вы клацнули, но этот сайт окажется там специально, чтобы собирать данные о реквизитах вашей карты. Вы введете данные, нажмете все нужные кнопки, и информация уйдет к мошеннику. Признаком того, что это случилось, будет то, что вы не получили сообщение из банка о том, что операция произошла. Если вы вдруг попадаете в такую ситуацию, необходимо немедленно звонить в банк, чтобы услугу подтвердили. Если ее не подтверждают, блокируйте карту немедленно и просите, чтобы банк вам ее перевыпустил. Весь фишинг в этом и заключается. Вас пытаются поймать на жадности. Если вам предлагают мобильный телефон купить в интернет-магазине, то вы рискуете не только его не получить, но и потерять деньги со счета.

Ранее спецкор «ГС» из Днепра Наталия Гусак сообщила, что убийство полицейских всколыхнуло город, большинство людей скорбят вместе с семьями погибших, а эксперт Анатолий Онищук проанализировал, как избежать подобных трагедий в дальнейшем.

А доктор юридических наук Борис Малышев заявил, что действующее законодательство уже позволяет полицейским вести огонь на поражение, поэтому нет смысла вносить новый пакет законов о расширении их прав.

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