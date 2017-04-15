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12:59 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирский рабочий погиб на заводе

Идёт следственная проверка.

Вчера умер 31-летний работник ООО «Племзавода Чикского». Он получил смертельные травмы при работе на токарном станке. В Управлении Следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что «проводится проверка по признакам нарушения требований охраны труда, совершенного лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло смерть человека по неосторожности». Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

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