В районе Ай-Петри спасли двух туристов
Они зашли в труднопроходимые скальные участки склонов.
Они зашли в труднопроходимые скальные участки склонов.
14 апреля в ГУ МЧС России в Крыму поступило сообщение о том, что, группа туристов из четырех человек совершали прогулку в районе водопада
— С туристами была установлена мобильная связь, благодаря чему спасатели выяснили, что два человека начали подъем на плато
«Скалолазов» пришлось искать в течение часа.
— Оказалось, что два человека вышли на плато
С начала года МЧСники спасли в горах полуострова 70 человек.