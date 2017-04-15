В районе Ай-Петри спасли двух туристов

14 апреля в ГУ МЧС России в Крыму поступило сообщение о том, что, группа туристов из четырех человек совершали прогулку в районе водопада Учан-Су. Как оказалось, туристы зашли на труднопроходимые скальные участки склонов и не могли сами спуститься.

— С туристами была установлена мобильная связь, благодаря чему спасатели выяснили, что два человека начали подъем на плато Ай-Петри, а два человека находятся в районе тропы Таракташ и ожидают помощи, — сообщили в пресс-службе МЧС в Крыму.

«Скалолазов» пришлось искать в течение часа.

— Оказалось, что два человека вышли на плато Ай-Петри и самостоятельно начали спуск вниз. К счастью, девушки — жительницы Керчи и Иваново (Москва) — в медицинской помощи не нуждались, — добавили в ведомстве.

С начала года МЧСники спасли в горах полуострова 70 человек.