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12:15 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежская женщина разбила палкой лобовое стекло грузовика, мешавшего ей пройти

Подозреваемую нашли и задержали.

Источник: Новости Воронежа

3 апреля к полицейским из Богучарского района обратился водитель фуры. 32-летний автомобилист рассказал, что кто-то повредил его грузовик.

Оказалось, что MAN стоял в Богучаре на улице Красноармейской. Неизвестные разбили грузовику лобовое стекло. Ущерб составил около 6 тысяч рублей. По факту ЧП возбудили дело за умышленное повреждение имущества.

Полицейские расследовали дело и выяснили, что разбить машину могла женщина. Подозрения их пали на 59-летнюю местную жительницу.

«Женщина призналась, что в тот день вечером она была пьяна, она заметила припаркованный на дороге грузовой автомобиль, который, по ее мнению, мешал ей пройти», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Тогда местная жительница раздобыла палку и разбила лобовое стекло фуры. Сейчас продолжается расследование уголовного дела.

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