Суд приговорил нижегородца почти к восьми годам колонии за причинение смерти отчиму

Согласно информации, 29-летний мужчина обвинялся по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Было установлено, что вечером 16 декабря 2016 года в доме с. Княжиха Пильнинского района, поссорившись с 39-летним отчимом, молодой мужчина несколько раз ударил его ножом в ногу. По пути в местную ЦРБ потерпевший скончался.

Следователи установили, что ссора между мужчинами началась из-за матери подсудимого: сожитель неудачно пошутил в ее адрес, а сын решил заступиться. Вину он признал частично, пояснив, что смерти отчиму не желал. Обвиняемый был помещен под домашний арест. Он трудоустроен, ранее не судим. Приговор в законную силу не вступил.