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15:32 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд приговорил нижегородца почти к восьми годам колонии за причинение смерти отчиму

Суд приговорил жителя Пильнинского района Нижегородской области к семи годам и восьми месяцам колонии строгого режима за причинение смерти отчиму. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 15 апреля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 29-летний мужчина обвинялся по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Было установлено, что вечером 16 декабря 2016 года в доме с. Княжиха Пильнинского района, поссорившись с 39-летним отчимом, молодой мужчина несколько раз ударил его ножом в ногу. По пути в местную ЦРБ потерпевший скончался.

Следователи установили, что ссора между мужчинами началась из-за матери подсудимого: сожитель неудачно пошутил в ее адрес, а сын решил заступиться. Вину он признал частично, пояснив, что смерти отчиму не желал. Обвиняемый был помещен под домашний арест. Он трудоустроен, ранее не судим. Приговор в законную силу не вступил.

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