В Красноярском крае десятки рыбаков унесло на льдине

«Сегодня в Шарыповском районе на водохранилище Березовской ГРЭС произошел отрыв льдины с рыбаками. Ориентировочно на льду находятся около 50 человек, автомобилей на льдине нет. Льдина длиной один километр и шириной 500 метров находится на расстоянии 250 метров от берега», — говорится в сообщении.

На место выехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Шарыповского района. Ведутся спасательные работы, к которым привлечены 45 человек и 15 единиц техники.