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12:22 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае десятки рыбаков унесло на льдине

Около 50 человек унесло на льдине, оторвавшейся от берега водохранилища Березовской ГРЭС в Красноярском крае, сообщает краевой главк МЧС.

«Сегодня в Шарыповском районе на водохранилище Березовской ГРЭС произошел отрыв льдины с рыбаками. Ориентировочно на льду находятся около 50 человек, автомобилей на льдине нет. Льдина длиной один километр и шириной 500 метров находится на расстоянии 250 метров от берега», — говорится в сообщении.

На место выехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Шарыповского района. Ведутся спасательные работы, к которым привлечены 45 человек и 15 единиц техники.

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