В Красноярском крае десятки рыбаков унесло на льдине
Около 50 человек унесло на льдине, оторвавшейся от берега водохранилища Березовской ГРЭС в Красноярском крае, сообщает краевой главк МЧС.
Около 50 человек унесло на льдине, оторвавшейся от берега водохранилища Березовской ГРЭС в Красноярском крае, сообщает краевой главк МЧС.
«Сегодня в Шарыповском районе на водохранилище Березовской ГРЭС произошел отрыв льдины с рыбаками. Ориентировочно на льду находятся около 50 человек, автомобилей на льдине нет. Льдина длиной один километр и шириной 500 метров находится на расстоянии 250 метров от берега», — говорится в сообщении.
На место выехала оперативная группа