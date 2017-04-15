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21:45 (мск), источник: dostup1.ru

Жительница Снежинска «пролечилась» по телефону на 670 тыс. рублей

Рекламу удаленного оздоровления молодая женщина увидела по телевизору.

Жительница Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) «оздоровила организм» за 670 тыс. рублей — возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка.

Установлено, что женщина 1981 года рождения увидела на одном из телеканалов рекламу о лечении организма по телефону и позвонила по указанному номеру. «Неизвестный под предлогом оплаты за проведенный с женщиной сеанс посредством сотовой связи мошенническим путем завладел ее денежными средствами. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции ищут афериста.

Подробно о видах и способах «отъема денег у населения» можно узнать из памятки, размещенной на сайте Главного управления МВД России по Челябинской области.

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