Жительница Снежинска «пролечилась» по телефону на 670 тыс. рублей
Рекламу удаленного оздоровления молодая женщина увидела по телевизору.
Рекламу удаленного оздоровления молодая женщина увидела по телевизору.
Жительница Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) «оздоровила организм» за 670 тыс. рублей — возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Установлено, что женщина 1981 года рождения увидела на одном из телеканалов рекламу о лечении организма по телефону и позвонила по указанному номеру. «Неизвестный под предлогом оплаты за проведенный с женщиной сеанс посредством сотовой связи мошенническим путем завладел ее денежными средствами. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции ищут афериста.
Подробно о видах и способах «отъема денег у населения» можно узнать из памятки, размещенной на сайте Главного управления МВД России по Челябинской области.