В Дзержинском районе Волгограда вновь подожгли автомобиль
В Дзержинском районе Волгограда вновь подожгли автомобиль.
В Дзержинском районе Волгограда вновь подожгли автомобиль.
Два автомобильных пожара произошло в Волгоградской области.
Ранним утром 15 апреля, диспетчеру
На улице Рионская загорелся автомобиль «Хендай Солярис» 2012 года выпуска по всей площади. На тушение прибыли пожарные расчёты 21-й
14 апреля в 21:20 загорелся автомобиль в Камышине Волгоградской области. На улице Камышинская в автомобиле «ВАЗ-2101» 1979 года выпуска загорелась обшивка салона на площади 2 квадратных метра. Пожарные расчёты 28-й