В Дзержинском районе Волгограда вновь подожгли автомобиль.

Два автомобильных пожара произошло в Волгоградской области.

Ранним утром 15 апреля, диспетчеру пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании автомобиля в Дзержинском районе города Волгограда, сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

На улице Рионская загорелся автомобиль «Хендай Солярис» 2012 года выпуска по всей площади. На тушение прибыли пожарные расчёты 21-й пожарно-спасательной части. Они ликвидировали пожар в 05:54. Погибших и пострадавших нет. Вероятная причина пожара — занесение открытого источника огня неустановленным лицом.