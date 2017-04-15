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12:53 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Дзержинском районе Волгограда вновь подожгли автомобиль

В Дзержинском районе Волгограда вновь подожгли автомобиль.

Два автомобильных пожара произошло в Волгоградской области.

Ранним утром 15 апреля, диспетчеру пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании автомобиля в Дзержинском районе города Волгограда, сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

На улице Рионская загорелся автомобиль «Хендай Солярис» 2012 года выпуска по всей площади. На тушение прибыли пожарные расчёты 21-й пожарно-спасательной части. Они ликвидировали пожар в 05:54. Погибших и пострадавших нет. Вероятная причина пожара — занесение открытого источника огня неустановленным лицом.

14 апреля в 21:20 загорелся автомобиль в Камышине Волгоградской области. На улице Камышинская в автомобиле «ВАЗ-2101» 1979 года выпуска загорелась обшивка салона на площади 2 квадратных метра. Пожарные расчёты 28-й пожарно-спасательной части ликвидировали пожар через восемь минут после получения сигнала о пожаре. Погибших и пострадавших нет. Автомобиль загорелся из-за короткого замыкания электропроводки в салоне.

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