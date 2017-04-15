Труп мужчины обнаружили этим утром на одной из скамеек в парке на Скулянке
Труп мужчины обнаружили этим утром на скамейке в парке на Скулянке. Следов насильственной смерти на теле нет.
Труп мужчины обнаружили этим утром на скамейке в парке на Скулянке. Следов насильственной смерти на теле нет.
Нашёл тело мужчины случайный прохожий, который и обратился в полицию. Личность погибшего опознали, полиция пытается связаться с его родственниками и выяснить обстоятельства инцидента.
По данным полиции 40-летний мужчина был безработным и не имел постоянного места жительства.