Труп мужчины обнаружили этим утром на одной из скамеек в парке на Скулянке

Нашёл тело мужчины случайный прохожий, который и обратился в полицию. Личность погибшего опознали, полиция пытается связаться с его родственниками и выяснить обстоятельства инцидента.

По данным полиции 40-летний мужчина был безработным и не имел постоянного места жительства.