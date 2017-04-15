Угроза взрыва на Курском вокзале в Москве не подтвердилась
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Угроза взрыва на Курском вокзале не подтвердилась, найденный подозрительный предмет оказался бесхозной сумкой с личными вещами, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Угроза взрыва на Курском вокзале не подтвердилась, найденный подозрительный предмет оказался бесхозной сумкой с личными вещами, сообщили РИА Новости в
Ранее в МВД рассказали РИА Новости, что полиция проверяет бесхозный предмет, обнаруженный на Курском вокзале.
Проверка завершена, режим снят, в бесхозной сумке оказались личные вещи