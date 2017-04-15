В Ростове ищут пропавшую три года назад студентку из Воронежа

Жителей Ростова и области просят помочь в поиске пропавшей в Воронеже несовершеннолетней девушки. По данным Следственного комитета РО, Елена Забродова 1997 года рождения с 2012 года проходила обучение в ПУ № 38, расположенном по в селе Новая Усмань Новоусманского района Воронежской области. Девушка проживала в общежитии данного учебного заведения. Известно, что Елена Забродова самовольно покинула территорию училища и больше туда не возвращалась. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

С 2015 года возбуждено уголовно дело по факту безвестного исчезновения Забродовой. Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, сообщить по телефонам: 8 (47341) 5−59−09, 5−55−32 или 55−55−02.