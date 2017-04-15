На станции Стахановской экстренно остановлена электричка из-за забытого пакета с обувью

В пятницу, 14 апреля, в Самарской области из-за тревожного сообщения о подозрительном предмете экстренно остановили электричку Самара — Похвистнево, пишет 63.ru со ссылкой на старшего помощника куйбышевского транспортного прокурора Михаила Шаляпина.

Информация поступила на пульт дежурного оперативного ведомства около 18:00. Очевидцы рассказали, что в вагоне заметили подозрительный пакет.

Скоростной поезд совершил экстренную остановку на станции Стахановская. Пассажиров эвакуировали. На месте работали оперативная группа и кинологи. В пакете обнаружили кроссовки.

В настоящее время службы разыскивают владельца спортивной обуви. Станция и электрички работают по штатному расписанию.