На станции Стахановской экстренно остановлена электричка из-за забытого пакета с обувью
Пассажиров эвакуировали.
Пассажиров эвакуировали.
В пятницу, 14 апреля, в Самарской области
Информация поступила на пульт дежурного оперативного ведомства около 18:00. Очевидцы рассказали, что в вагоне заметили подозрительный пакет.
Скоростной поезд совершил экстренную остановку на станции Стахановская. Пассажиров эвакуировали. На месте работали оперативная группа и кинологи. В пакете обнаружили кроссовки.
В настоящее время службы разыскивают владельца спортивной обуви. Станция и электрички работают по штатному расписанию.