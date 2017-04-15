На берегу моря в Керчи обнаружили труп женщины
Труп женщины без видимых признаков насильственной смерти на берегу моря в Керчи (в районе остановки «Институт») обнаружили 12 апреля.
Труп женщины без видимых признаков насильственной смерти на берегу моря в Керчи (в районе остановки «Институт») обнаружили 12 апреля.
До сих пор личность погибшей установить не удалось. Городское управление МВД просит граждан, имеющих
Приметы погибшей:
рост 160−165 см., на вид около 50−55 лет, среднего телосложения, волосы короткие седые. Была одета в купальник черного цвета.