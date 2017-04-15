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16:19 (мск), источник: Крым Press

На берегу моря в Керчи обнаружили труп женщины

Труп женщины без видимых признаков насильственной смерти на берегу моря в Керчи (в районе остановки «Институт») обнаружили 12 апреля.

До сих пор личность погибшей установить не удалось. Городское управление МВД просит граждан, имеющих какие-либо сведения о неизвестной женщине, обратиться в отдел уголовного розыска УМВД России по г. Керчь (ул. Ленина, 8) или по телефонам: (36561) 6−11−93, +79788258013, 102.

Приметы погибшей:

рост 160−165 см., на вид около 50−55 лет, среднего телосложения, волосы короткие седые. Была одета в купальник черного цвета.

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