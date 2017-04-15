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15:10 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура Германии начала проверку нового письма с угрозой теракта

Ранее оно поступило в редакцию немецкой газеты.

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Прокуратура Германии приступила к проверке письма с угрозой новых взрывов в стране, поступившее ранее в редакцию газеты «Тагесшпигель», сообщают в субботу местные СМИ.

Также авторы письма, которое поступило в редакцию поздно вечером накануне, взяли на себя ответственность за совершение трех взрывов в Дортмунде и пригрозили новой атакой 22 апреля.

Мы получили признательное письмо. Мы его изучаем
Фройке Келлер
Представитель генеральной прокуратуры Германии
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Как сообщает «Дойче велле», авторы этого письма критикуют мультикультурность и миграционную политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

11 апреля три взрывных устройства сработали близ автобуса футбольного клуба «Боруссия Дортмунд». Взрывы прогремели незадолго до первого матча ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА между командами «Боруссия» и «Монако» в Дортмунде в Германии. В результате взрыва получил ранения защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра. Игрок уже покинул больницу. Также, по данным СМИ, ранения получил полицейский.

На месте происшествия обнаружили также три письма, написанных, якобы, радикальными исламистами, в которых они принимают на себя ответственность за взрывы.

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