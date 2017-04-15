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21:29 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми спасатели вытащили из овощной ямы двух собак

Выбраться сами животные не могли.

Двух собак вытащили из овощной ямы сотрудники пермской городской службы спасения.

Спасателям позвонила местная жительница. Она рассказала, что бездомные животные упали в неприкрытую овощную яму в районе Чкаловских бань. Провал оказался слишком глубоким для собак, сами они выбраться не могли.

На место происшествия выехали спасатели. Они помогли дворняжкам выбраться и отпустили их на волю.

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