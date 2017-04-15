В Перми спасатели вытащили из овощной ямы двух собак

Двух собак вытащили из овощной ямы сотрудники пермской городской службы спасения.

Спасателям позвонила местная жительница. Она рассказала, что бездомные животные упали в неприкрытую овощную яму в районе Чкаловских бань. Провал оказался слишком глубоким для собак, сами они выбраться не могли.

На место происшествия выехали спасатели. Они помогли дворняжкам выбраться и отпустили их на волю.