С оторвавшейся льдины сняли более сотни людей с детьми

В Шарыповском районе с оторвавшейся льдины спасли людей. Об окончании спасательной операции, длившейся около трех часов, отчитались в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Как оказалось, на водохранилище Березовской ГРЭС дрейфовали в ожидании помощи 118 человек, включая 15 детей, хотя первоначально сообщалось лишь о 50 рыбаках.

Все они благополучно доставлены на берег. Медицинская помощь никому не понадобилась. Погибших и травмированных нет. В спасательных работах были задействованы 45 человек, 15 единиц техники, в том числе 8 плавсредств.

Сотрудники МЧС напомнили, что теплая погода и сильный ветер создают условия, при которых высока вероятность отрыва льдин. Выходить, а тем более выезжать на лед водоемов смертельно опасно.