Бывший работник ограбил магазин, связав охранника

В Курганинском районе на охранника местного развлекательного центра напал неизвестный, связал его и забрал ключи от одного из магазинов. Там из сейфа он украл 8 тысяч рублей.

Полицейских насторожило, что сейф не был взломан. Грабитель воспользовался ключом, который находился в потайном месте, а после кражи закрыл сейф, ключ вернул на место. Все указывало на то, что к совершению преступления мог быть причастен кто-то из работников магазина.