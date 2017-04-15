Бывший работник ограбил магазин, связав охранника
В Курганинском районе в развлекательном центре из сейфа украли 8 тысяч рублей.
В Курганинском районе в развлекательном центре из сейфа украли 8 тысяч рублей.
В Курганинском районе на охранника местного развлекательного центра напал неизвестный, связал его и забрал ключи от одного из магазинов. Там из сейфа он украл 8 тысяч рублей.
Полицейских насторожило, что сейф не был взломан. Грабитель воспользовался ключом, который находился в потайном месте, а после кражи закрыл сейф, ключ вернул на место. Все указывало на то, что к совершению преступления мог быть причастен
Грабителем оказался 30-летний местный житель, который ранее работал в службе безопасности центра. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщили ГТРК «Кубань» в