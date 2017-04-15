В Актюбинской области эвакуировали почти 100 человек
В Актобе подтоплено 29 придворовых территорий дачных домов садоводческих коллективов.
В Актобе подтоплено 29 придворовых территорий дачных домов садоводческих коллективов.
Эвакуировано 68 человек.
Руководство МВД, комитета по ЧС и представители местных властей проводят облет подтопленных территорий. В Акмолинской области талые воды подтопили подвалы шести зданий войсковой части 44813 Министерства обороны. В Карагандинской области эвакуировали около 500 человек. Отогнали в безопасное место примерно 2500 голов скота.
Всего за сутки работники1176 из департаментов по ЧС, местных исполнительных органов, полиции, национальной гвардии занимаются
Переливы воды зафиксированы на 32 участках дорог, а на 11 участках вода размыла дорожное полотно. И, по прогнозам синоптиков, уровень воды продолжит подниматься, вероятны разливы и подтопления, а также оползни.