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15:31 (мск), источник: 365info.kz

В Актюбинской области эвакуировали почти 100 человек

В Актобе подтоплено 29 придворовых территорий дачных домов садоводческих коллективов.

Источник: 365info.kz

Эвакуировано 68 человек. Из-за угрозы подтопления жилого массива «Аксут» Актобе эвакуировано 24 человека. А в селе Россовхоз с подтопленных 16 участков эвакуировали 6 человек. Специалисты занимаются отводом талых вод. Всего же по стране подтоплено 172 двора, 52 жилых дома, 6 зданий.

Руководство МВД, комитета по ЧС и представители местных властей проводят облет подтопленных территорий. В Акмолинской области талые воды подтопили подвалы шести зданий войсковой части 44813 Министерства обороны. В Карагандинской области эвакуировали около 500 человек. Отогнали в безопасное место примерно 2500 голов скота.

Всего за сутки работники1176 из департаментов по ЧС, местных исполнительных органов, полиции, национальной гвардии занимаются аварийно-спасательными и неотложными работами, связанными с паводком. Они используют 342 единицы техники.

Переливы воды зафиксированы на 32 участках дорог, а на 11 участках вода размыла дорожное полотно. И, по прогнозам синоптиков, уровень воды продолжит подниматься, вероятны разливы и подтопления, а также оползни.

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