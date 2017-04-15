Отец и сын скончались после пожара в квартире на Байкальской в Иркутске

Отец и сын, пострадавшие в результате пожара в квартире на улице Байкальской в Иркутске, скончались в больнице. Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР, в настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, пожар произошел в трехкомнатной квартире трехэтажного дома по улице Байкальской в Иркутске 13 апреля. Четверо членов семьи не смогли вовремя эвакуироваться, в результате чего получили ожоги и отравились угарным газом. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.