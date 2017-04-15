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17:31 (мск), источник: Newtimes.kz

Без вести пропавшего риддерца нашли в 30 километрах от города

Полицейские ВКО нашли без вести пропавшего жителя Риддера в 30 км от родного города. Разыскиваемый Виктор Зубков работал загородом в хозяйстве почти месяц, передает YK-news.kz.

Источник: Newtimes.kz

Напомним, что Зубков Виктор Яковлевич без вести пропал 17 марта. Мужчина с утра отправился на подработку и не вернулся. Телефон Виктора сообщал, что тот находится не в зоне доступа сети. Родственники пропавшего обратились в полицию спустя пять дней, 22 марта поисками мужчины занялись полицейские города Риддер.

В ДВД ВКО сообщили, во время поисков оперативникам сообщили информацию, что Виктор Зубков работает в хозяйстве за территорией города. Это информация подтвердилась, пропавшего нашли 12 апреля в 30 километрах от города Риддер. Мужчина работал в хозяйстве и не знал, что его ищут родственники. Сотрудники полиции доставили найденного в отдел полиции города Риддер и провели с ним профилактическую беседу. После этого Виктор смог встретиться со своими родственниками.

«В хозяйстве, где работал Виктор, не было домашнего телефона и сотовой связи. Он просто не мог с нами связаться. Сейчас он дома и все хорошо. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто помогал в поисках. Это волонтеры и полиция города Риддер», — рассказывает мать пропавшего Евгения Зубкова.

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