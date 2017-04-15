Пропал молодой человек, родственники просят помощи в поисках

По имеющейся информации, три дня назад Стас Лунгу отправился в Кишинёв и исчез. Последнее известное местонахождение — Северный автовокзал.

Его приметы: рост — 170 см, среднего телосложения, в момент исчезновения был одет в розовую майку и с рюкзаком.

Родственники просят всех, кто узнал парня на фотографиях или располагает информацией о его нахождении, сообщить об этом на номер 060076273 или 902.