Пропал молодой человек, родственники просят помощи в поисках
Полиция ищет 16-летнего жителя села Барабой Дондюшанского района, который пропал без вести.
Полиция ищет 16-летнего жителя села Барабой Дондюшанского района, который пропал без вести.
По имеющейся информации, три дня назад Стас Лунгу отправился в Кишинёв и исчез. Последнее известное местонахождение — Северный автовокзал.
Его приметы: рост — 170 см, среднего телосложения, в момент исчезновения был одет в розовую майку и с рюкзаком.
Родственники просят всех, кто узнал парня на фотографиях или располагает информацией о его нахождении, сообщить об этом на номер 060076273 или 902.