В Петербурге суд арестовал девятого предполагаемого вербовщика террористов
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Октябрьский районный суд арестовал девятого подозреваемого в содействии запрещенным в России террористическим организациям, сообщает
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Октябрьский районный суд арестовал девятого подозреваемого в содействии запрещенным в России террористическим организациям, сообщает
«Октябрьский районный суд
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали девятого подозреваемого по делу о вербовке в запрещенные в России террористические организации.
На данный момент нет оснований считать, что задержанные по этому делу причастны к теракту в Петербурге 3 апреля.
Как сообщалось, 5 апреля в Петербурге были задержаны восемь граждан из республик Центральной Азии, приехавших на работу в Россию.
По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года вербовали выходцев из республик Центральной Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность запрещенных в России террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство». Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности других незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.
По месту жительства подозреваемых прошли обыски, изъята исламистская экстремистская литература. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
Следствие не установило связи задержанных с исполнителем теракта в
В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне метро в Петербурге 3 апреля погибли 14 человек, в том числе предполагаемый
Кроме того, на станции метро «Площадь Восстания» было найдено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.