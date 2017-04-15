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17:54 (мск), источник: Интерфакс

В Петербурге суд арестовал девятого предполагаемого вербовщика террористов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Октябрьский районный суд арестовал девятого подозреваемого в содействии запрещенным в России террористическим организациям, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

Источник: РИА "Новости"

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, сегодня, 15.04.2017 года, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Айтматова Айжигита, 1985 года рождения, не имеющего регистрации, женатого, имеющего ребенка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205.1 УК РФ сроком до 04.06.2017 года», — говорится в сообщении.

Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали девятого подозреваемого по делу о вербовке в запрещенные в России террористические организации.

На данный момент нет оснований считать, что задержанные по этому делу причастны к теракту в Петербурге 3 апреля.

Как сообщалось, 5 апреля в Петербурге были задержаны восемь граждан из республик Центральной Азии, приехавших на работу в Россию.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года вербовали выходцев из республик Центральной Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность запрещенных в России террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство». Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности других незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.

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По месту жительства подозреваемых прошли обыски, изъята исламистская экстремистская литература. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Следствие не установило связи задержанных с исполнителем теракта в санкт-петербургском метрополитене.

В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне метро в Петербурге 3 апреля погибли 14 человек, в том числе предполагаемый террорист-смертник, более 50 получили ранения.

Кроме того, на станции метро «Площадь Восстания» было найдено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.

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