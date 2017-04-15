В Петербурге суд арестовал девятого предполагаемого вербовщика террористов

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, сегодня, 15.04.2017 года, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Айтматова Айжигита, 1985 года рождения, не имеющего регистрации, женатого, имеющего ребенка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205.1 УК РФ сроком до 04.06.2017 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали девятого подозреваемого по делу о вербовке в запрещенные в России террористические организации.

На данный момент нет оснований считать, что задержанные по этому делу причастны к теракту в Петербурге 3 апреля.

Как сообщалось, 5 апреля в Петербурге были задержаны восемь граждан из республик Центральной Азии, приехавших на работу в Россию.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года вербовали выходцев из республик Центральной Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность запрещенных в России террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство». Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности других незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.