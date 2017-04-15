Поток воды смыл грузовик в Агаповском районе Челябинской области

Самосвал, пытаясь проехать по размытой дороге, просел и завалился на бок. Находившиеся внутри водитель и два пассажира выбрались наружу. Однако из-за сильных потоков воды, которые буквально сбивали с ног, они не могли двинуться с места.

К счастью, на помощь пострадавшим подоспела тяжелая техника — на место аварии приехал трактор. Водителя и пассажиров самосвала переправили с опасного участка прямо в ковше. Обошлось без пострадавших.