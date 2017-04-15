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21:57 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Поток воды смыл грузовик в Агаповском районе Челябинской области

Людей пришлось доставать с помощью трактора.

ЧП произошло территории Агаповского района, на дороге Субутак — Алексеевка. Участок асфальта между двумя поселками размыл поток воды, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Самосвал, пытаясь проехать по размытой дороге, просел и завалился на бок. Находившиеся внутри водитель и два пассажира выбрались наружу. Однако из-за сильных потоков воды, которые буквально сбивали с ног, они не могли двинуться с места.

К счастью, на помощь пострадавшим подоспела тяжелая техника — на место аварии приехал трактор. Водителя и пассажиров самосвала переправили с опасного участка прямо в ковше. Обошлось без пострадавших.

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