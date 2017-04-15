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18:18 (мск), источник: Sputnik.md

На цементном заводе в Рыбнице обвалилась крыша, есть погибший

На Рыбницком цементом заводе по факту обрушения крыши ведется спецрасследование.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 15 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. В результате обвала крыши в мельничном отделении Рыбницкого Цементного комбината (РЦК) пострадало двое рабочих, один из них погиб.

«По словам руководства Рыбницкого Цементного комбината, сегодня в первой половине дня спасатели, раскапывавшие место вчерашней аварии, обнаружили тело газовщика Цуркана Владимира Михайловича», — написал на своей страничке в соцсети депутат Законодательного собрания Приднестровья Андрей Сафонов.

Как сообщает Сафонов, обрушение крыши в мельничном отделении над узлом учета и 5-й сырьевой мельницей, которая не работает, произошло 14 апреля в 18.52. На момент его прибытия в Рыбницу поздним вечером один из пострадавших, машинист сырьевых мельниц Евгений Костромин уже находился в реанимации.

«По словам дежурного врача Инны Перевознюк, у 33-летнего молодого человека двусторонние переломы ребер. Он в сознании, общается с допущенной к нему супругой, понемногу пьет воду. Есть надежда, что молодой крепкий организм выдержит это испытание», — отметил парламентарий в своем сообщении.

По данным депутата, по факту происшедшего было начато спецрасследование.

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