В Одессе четверо разбойников с битами напали на мужчину и забрали сумку с 1 млн грн
Полиция объявила в розыск грабителей.
Полиция объявила в розыск грабителей.
«В 8:30 утра на спецлинию “102” поступило сообщение одессита о том, что четверо неизвестных нанесли ему посредством бить телесные повреждения, вырвали из его рук сумку и на автомобиле серого цвета скрылись с места происшествия. По словам потерпевшего, в сумке находились денежные средства в размере около одного миллиона гривен», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работала
Решается вопрос о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.