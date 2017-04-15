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19:05 (мск), источник: 112.ua

В Одессе четверо разбойников с битами напали на мужчину и забрали сумку с 1 млн грн

Полиция объявила в розыск грабителей.

Источник: 112.ua

«В 8:30 утра на спецлинию “102” поступило сообщение одессита о том, что четверо неизвестных нанесли ему посредством бить телесные повреждения, вырвали из его рук сумку и на автомобиле серого цвета скрылись с места происшествия. По словам потерпевшего, в сумке находились денежные средства в размере около одного миллиона гривен», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные оперативно-розыскные мероприятия, подворовые обходы, устанавливаются свидетели преступления.

Решается вопрос о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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