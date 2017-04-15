Срочная эвакуация жителей Атбасара началась из-за прорыва шлюза на дамбе
Усугубляет ситуацию сильный дождь. В городе работают сирены.
Усугубляет ситуацию сильный дождь. В городе работают сирены.
В городе Атбасаре Акмолинской области талые воды размыли земляную дамбу возле железнодорожного моста, сообщает «Интерфакс-Казахстан».
Усугубляет ситуацию сильный дождь. В городе работают сирены.
Порядка 700 человек, в том числе спасатели и военнослужащие, укрепляют мешками с инертным материалом земляные валы возле дамбы.
Как уточнил заместитель начальника департамента по ЧС Канат Доспаев, вода подмыла шлюз на основной дамбе и размыла дополнительную дамбу.
«Ситуация напряжённая, под угрозой размыва может оказаться сама дамба. К тому же дождь и штормовой ветер до 30 метров в секунду», — сказал Канат Доспаев.
По его словам, в зоне подтопления находятся 10 домов.
Ранее сообщалось, что вода в реке Жабай поднялась на 1,5 метра выше критической отметки и достигла 4,5 метров. При этом жители прибрежных домов отказывались покидать свои жилища, несмотря на уговоры сотрудников акимата и спасателей.