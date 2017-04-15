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19:03 (мск), источник: Informburo.kz

Срочная эвакуация жителей Атбасара началась из-за прорыва шлюза на дамбе

Усугубляет ситуацию сильный дождь. В городе работают сирены.

Источник: Informburo.kz

В городе Атбасаре Акмолинской области талые воды размыли земляную дамбу возле железнодорожного моста, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Отмечается, что вода пришла не только с реки Жабай, но и со степи. Потоки воды в трёх местах пробили шлюз дамбы и подтопили дома рядом с мостом. Началась срочная эвакуация жителей порядка 200 домов, которые находятся на берегу реки в зоне подтопления.

Усугубляет ситуацию сильный дождь. В городе работают сирены.

Порядка 700 человек, в том числе спасатели и военнослужащие, укрепляют мешками с инертным материалом земляные валы возле дамбы.

Как уточнил заместитель начальника департамента по ЧС Канат Доспаев, вода подмыла шлюз на основной дамбе и размыла дополнительную дамбу.

«Ситуация напряжённая, под угрозой размыва может оказаться сама дамба. К тому же дождь и штормовой ветер до 30 метров в секунду», — сказал Канат Доспаев.

По его словам, в зоне подтопления находятся 10 домов.

Ранее сообщалось, что вода в реке Жабай поднялась на 1,5 метра выше критической отметки и достигла 4,5 метров. При этом жители прибрежных домов отказывались покидать свои жилища, несмотря на уговоры сотрудников акимата и спасателей.

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