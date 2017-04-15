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21:33 (мск), источник: "Российская газета"

В свердловской полиции прокомментировали ЧП со смертью пенсионерки

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту гибели пенсионерки, задержанной охраной продуктового супермаркета.

— Действительно, 20 марта в отдел полиции № 4 Екатеринбурга из магазина в районе Краснолесья поступил вызов — охранники задержали пожилую женщину 1939 года рождения за мелкое хищение. Наряд ППСП, действуя в соответствии с Законом «О полиции», был вынужден доставить бабушку в дежурную часть. — пояснили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области.

По данным правоохранителей, сотрудники полиции специально не стали заводить престарелого человека в комнату для разбора с задержанными и доставленными, а усадили ее в помещении для посетителей, где граждане оформляют заявления, и попросили обождать. Спустя несколько минут оперативный дежурный поинтересовался у пенсионерки самочувствием, та сказала, что ей стало нехорошо, после чего полицейские сразу же вызвали скорую помощь. Прибывшей бригадой медиков она была госпитализирована. Спустя два дня, 22 марта, бабушка скончалась в больнице из-за проблем с сердцем.

— По факту доставления пожилой женщины в отдел полиции представителями УМВД РФ По Екатеринбургу уже проведена проверка. В Действиях сотрудника нарушения закона и ущемления прав граждан не усмотрено, — сообщили в правоохранительном ведомстве.

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