Житель Воронежской области нашел 3 мины времен войны на лугу перед домом

Житель села Орлово Новоусманского района нашел три минометные мины времен Великой Отечественной войны на лугу у дома № 53 на улице Кобзева в субботу, 15 апреля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112. Мужчина вызвал спасателей и полицию.

Три мины калибром 82 мм изъяли в 15:00. Боеприпасы уничтожили на установленной площадке в карьере Бабяково в 16:30, уточнила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Похожий случай произошел в марте 2017 года. Воронежцы нашли минометную мину калибром 82 мм во время прогулки в лесополосе возле сквера «Дубрава», позже дорожники обнаружили неразорвавшийся боеприпас при проведении ремонтных работ на трассе «Воронеж — Луганск». Оба снаряда уничтожили.

Спасатели напомнили жителям региона, что нельзя прикасаться к найденным боеприпасам, закапывать их в землю или бросать в воду. Желательно запомнить место обнаружения снаряда и по возможности установить предупредительные знаки. О находке следует сообщить в службу спасения по телефонам «112» (с мобильных), «101» (с мобильных и городских) или телефону доверия МЧС 8 (473)277 99 00.