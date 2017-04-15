Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Личный опыт: «Как мы продавали свою квартиру в новостройке»
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Уйгурская проблема Китая
19:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области нашел 3 мины времен войны на лугу перед домом

Боеприпасы уничтожили на площадке в карьере Бабяково.

Житель села Орлово Новоусманского района нашел три минометные мины времен Великой Отечественной войны на лугу у дома № 53 на улице Кобзева в субботу, 15 апреля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112. Мужчина вызвал спасателей и полицию.

Три мины калибром 82 мм изъяли в 15:00. Боеприпасы уничтожили на установленной площадке в карьере Бабяково в 16:30, уточнила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Похожий случай произошел в марте 2017 года. Воронежцы нашли минометную мину калибром 82 мм во время прогулки в лесополосе возле сквера «Дубрава», позже дорожники обнаружили неразорвавшийся боеприпас при проведении ремонтных работ на трассе «Воронеж — Луганск». Оба снаряда уничтожили.

Спасатели напомнили жителям региона, что нельзя прикасаться к найденным боеприпасам, закапывать их в землю или бросать в воду. Желательно запомнить место обнаружения снаряда и по возможности установить предупредительные знаки. О находке следует сообщить в службу спасения по телефонам «112» (с мобильных), «101» (с мобильных и городских) или телефону доверия МЧС 8 (473)277 99 00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воронежском музее Крамского открылась выставка литорафий Ван Гога и Гогена
Британский фрегат сопроводит корабли ВМФ РФ в районе Ла-Манша
Источник: число погибших в Алеппо достигло 70 человек
Макрон пообещал заставить Путина уважать его
В Петербурге арестован еще один вербовщик террористов
Опрос показал отношение россиян к отказу показывать Евровидение
СМИ: Трамп заявил о желании прокатиться в карете Елизаветы II
В РПЦ одобрили введение особого меню для верующих школьников
Спорт
ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России Московский ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь