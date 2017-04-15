Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Чубайс предупредил о возможной утрате армией России своей мощи
В школах и детских садах введут новый предмет
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
14События недели в фотографиях
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12США нанесли ракетный удар по Сирии
19:18 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Одессе неизвестные напали на мужчину и забрали 1 млн гривен

Согласно информации, четверо неизвестных нанесли жителю Одессы телесные повреждения, вырвали сумку с деньгами и скрылись. В сумке находился 1 миллион гривен.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 15 апреля, в Одессе четверо неизвестных совершили разбойное нападение на местного жителя и отобрали у него 1 миллион гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Кража произошла около 08.30, когда на спецлинию «102» поступило сообщение заявителя. По его словам, неизвестные нанесли ему телесные повреждения, вырвали сумку с деньгами и скрылись. В сумке находился 1 миллион гривен.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела полиции. Проводятся первоочередные оперативно-розыскные мероприятия, ищут свидетелей преступления.

Решается вопрос о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на судью Апелляционного хозяйственного суда Киева, столичные правоохранители начали расследование по данному факту.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Русский «папа всех бомб» превосходит американскую «маму» в два раза
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Источник: число погибших в Алеппо достигло 70 человек
Лавров усомнился в адекватности Турчинова
В Петербурге арестован еще один вербовщик террористов
Опрос показал отношение россиян к отказу показывать Евровидение
СМИ узнали о желании Трампа прокатиться на карете Елизаветы II
В РПЦ одобрили введение особого меню для верующих школьников
Спорт
ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России Московский ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь