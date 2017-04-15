В Одессе неизвестные напали на мужчину и забрали 1 млн гривен
Согласно информации, четверо неизвестных нанесли жителю Одессы телесные повреждения, вырвали сумку с деньгами и скрылись. В сумке находился 1 миллион гривен.
Согласно информации, четверо неизвестных нанесли жителю Одессы телесные повреждения, вырвали сумку с деньгами и скрылись. В сумке находился 1 миллион гривен.
КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 15 апреля, в Одессе четверо неизвестных совершили разбойное нападение на местного жителя и отобрали у него 1 миллион гривен. Об этом сообщает
Кража произошла около 08.30, когда на спецлинию «102» поступило сообщение заявителя. По его словам, неизвестные нанесли ему телесные повреждения, вырвали сумку с деньгами и скрылись. В сумке находился 1 миллион гривен.
На место происшествия выехала
Решается вопрос о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 187 (разбой) УК Украины.
Ранее сообщалось, что неизвестные напали на судью Апелляционного хозяйственного суда Киева, столичные правоохранители начали расследование по данному факту.