В Одессе неизвестные напали на мужчину и забрали 1 млн гривен

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 15 апреля, в Одессе четверо неизвестных совершили разбойное нападение на местного жителя и отобрали у него 1 миллион гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Кража произошла около 08.30, когда на спецлинию «102» поступило сообщение заявителя. По его словам, неизвестные нанесли ему телесные повреждения, вырвали сумку с деньгами и скрылись. В сумке находился 1 миллион гривен.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела полиции. Проводятся первоочередные оперативно-розыскные мероприятия, ищут свидетелей преступления.

Решается вопрос о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на судью Апелляционного хозяйственного суда Киева, столичные правоохранители начали расследование по данному факту.