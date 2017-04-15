Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
В школах и детских садах введут новый предмет
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Уйгурская проблема Китая
20:21 (мск), источник: РИА Новости

Под Ростовом пограничники открыли огонь по контрабандисту из Украины

Сотрудники погрануправления в ходе преследования задержали контрабандиста, перевозившего из Украины в РФ 7 тысяч пачек сигарет, ранив его, сообщили РИА Новости в ПУ ФСБ по Ростовской области.

«Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Ростовской области пресекли попытку контрабандного перемещения через государственную границу табачной продукции. При этом им пришлось действовать решительно с применением оружия. Так, около полудня пограничный наряд зафиксировал факт пересечения государственной границы из Украины в Россию вне установленного пункта пропуска автомобилем ВАЗ 2123 “Нива” без государственных регистрационных номеров», — пояснили в погрануправлении.

Сообщается, что на требования пограничников об остановке машины водитель не отреагировал и предпринял попытку скрыться на территории РФ. При этом, как утверждают пограничники, он опасно маневрировал и тем самым создавал угрозу жизни и здоровью граждан и состава наряда.

«С целью предотвращения опасных маневров транспортного средства и задержания нарушителя пограничники в соответствии с законом РФ “О государственной границе РФ” были вынуждены применить оружие. В результате слаженных действий сотрудников органов безопасности на южной окраине н.п. Верхняя Ковалевка (Россия) в 3 километрах от государственной границы был задержан гражданин РФ. Нарушитель получил касательное ранение левой ноги и руки», — уточнили в ПУ ФСБ по региону.

Добавили также, что пограничный наряд оказал раненому первую медицинскую помощь, после чего тот был госпитализирован в городскую больницу. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает.

В ходе осмотра транспортного средства обнаружено 14 коробок (7 тысяч пачек) табачных изделий в ассортименте. Предварительная оценочная стоимость груза — около 350 тысяч рублей. По факту контрабанды через государственную границу проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ («контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий…»).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Британский фрегат сопроводит корабли ВМФ РФ в районе Ла-Манша
Источник: число погибших в Алеппо достигло 70 человек
Макрон пообещал заставить Путина уважать его
В Петербурге арестован еще один вербовщик террористов
Опрос показал отношение россиян к отказу показывать Евровидение
СМИ: Трамп заявил о желании прокатиться в карете Елизаветы II
В РПЦ одобрили введение особого меню для верующих школьников
Спорт
ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России Московский ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь