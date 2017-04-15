Из-за обильных осадков возможно подтопление улиц и домов в Астане — акимат города
В Астане в связи с обильными осадками коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс службу акимата столицы.
В Астане в связи с обильными осадками коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс службу акимата столицы.
«Из-за обильного количества воды возможно подтопление некоторых улиц и домов. В случае затопления жители города могут позвонить в диспетчерские службы при районных акиматах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в акимате района «Сарыарка» функционирует прямая линия районной противопаводковой комиссии для приема заявок по подтоплению линий жилых домов частного сектора в круглосуточном режиме: 48−43−92,
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