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20:45 (мск), источник: Tengrinews

Из-за обильных осадков возможно подтопление улиц и домов в Астане — акимат города

В Астане в связи с обильными осадками коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс службу акимата столицы.

Источник: Tengrinews

«Из-за обильного количества воды возможно подтопление некоторых улиц и домов. В случае затопления жители города могут позвонить в диспетчерские службы при районных акиматах», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в акимате района «Сарыарка» функционирует прямая линия районной противопаводковой комиссии для приема заявок по подтоплению линий жилых домов частного сектора в круглосуточном режиме: 48−43−92, +7 (771) 996−35−73. Кроме того, можно позвонить в аппарат акима района: +7 (701) 226−02−09, +7 (701) 177−59−99. Круглосуточная диспетчерская служба района «Алматы»: 48−43−37, +7 (771) 996−35−72. Для чрезвычайных ситуаций выделен номер: 49−67−90. При подтоплении жилых домов в районе «Есиль» следует звонить в круглосуточную диспетчерскую службу противопаводковой комиссии: 48−43−26, +7 (771) 996−35−72. Также заявки можно оставлять по номерам телефонов: 57−45−31 (приемная), +7 (701) 712−90−54. Для жителей жилых массивов района «Есиль»: ж.м. Уркер — 78−06−80, ж.м. Ильинка — 8 (701) 355−57−88, ж.м. Пригородный, ж.м. Заречный, ж.м. Тельмана: 57−45−55 (приемная), +7 (778) 176−31−1.

По прогнозам синоптиков, 16 апреля в столице будет облачно, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9−14 метров в секунду, порывы до 15−20 метров в секунду. Температура ночью +8…+10°С, днем +10…+12°С.

В понедельник, 17 апреля, ожидается переменная облачность, ночью осадки. Ветер юго-западный, западный, 9−14 метров в секунду, порывы до 15−20 метров в секунду. Температура ночью 0…+2°С, днем +10…+12°С.

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Из-за обильных осадков возможно подтопление улиц и домов в Астане - акимат города
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