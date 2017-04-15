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20:47 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебске столкнулись маршрутка и милицейский автомобиль

15 апреля, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. В Витебске столкнулись маршрутка и милицейский автомобиль, есть пострадавшие, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебкого облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло сегодня в 18.35 на регулируемом перекрестке улиц В. -Интернационалистов и Чкалова.

«Автомобиль милиции ехал по ул. В-Интернационалистов в сторону Чкалова, когда врезался в заднюю часть микроавтобуса “Мерседес Спринтер”. Маршрутка двигалась по Чкалова к Московскому проспекту. От удара микроавтобус перевернулся на бок», — пояснил Александр Казючиц.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства ДТП. По предварительной информации, в нем пострадали не менее 4 человек.

Госавтоинспекция обращается к очевидцам с просьбой сообщать полезную для выяснения обстоятельств информацию по телефонам 721−44−44 (МТС), 621−44−44 (велком).

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