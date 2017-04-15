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20:50 (мск), источник: РБК - Украина

В Харькове в ДТП попали сразу 9 автомобилей, есть пострадавшие

В Харькове на улице Желярди произошло дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей. В результате ДТП травмирован один человек, сообщает пресс-служба отдела безопасности дорожного движения УПД ГУНП в Харьковской области.

Указано, что в автоаварии столкнулись «Фотон Кабалот», «ЗАЗ Дэу», «Хюндай Акцент», «Ситроен Берлинго», «ВАЗ-21121», «Киа Рио», «Хонда Цивик», «Мицубиши Грандис» и «Фольксваген Транспортер».

«После мощного удара автомобиль «Хюндай Акцент» продолжил неуправляемое движение и столкнулся со стоящим автомобилем «Фольксваген Транспортер» и препятствием (забор домовладения). Вследствие автопроизшествия травмирован водитель автомобиля «ЗАЗ Дэу», — говорится в сообщении.

На данный момент правоохранителями выясняются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия в Харькове.

Напомним, ранее сообщалось, что на перегоне Дергачи — Харьков-Сортировочный в Харьковской области 12 апреля 2017 года поезд насмерть сбил человека.

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