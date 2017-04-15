В Харькове в ДТП попали сразу 9 автомобилей, есть пострадавшие
В Харькове на улице Желярди произошло
В Харькове на улице Желярди произошло
Указано, что в автоаварии столкнулись «Фотон Кабалот», «ЗАЗ Дэу», «Хюндай Акцент», «Ситроен Берлинго», «ВАЗ-21121», «Киа Рио», «Хонда Цивик», «Мицубиши Грандис» и «Фольксваген Транспортер».
«После мощного удара автомобиль «Хюндай Акцент» продолжил неуправляемое движение и столкнулся со стоящим автомобилем «Фольксваген Транспортер» и препятствием (забор домовладения). Вследствие автопроизшествия травмирован водитель автомобиля «ЗАЗ Дэу», — говорится в сообщении.
На данный момент правоохранителями выясняются обстоятельства и причины
Напомним, ранее сообщалось, что на перегоне Дергачи —