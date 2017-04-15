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22:35 (мск), источник: Sputnik.by

МЧС о трагедии в Добруше: не оставляйте детей одних

Спасатели снова обратились к родителям малолетних: взрослым следует внимательнее относиться к безопасности детей.

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям после трагедии в Добруше призвало граждан внимательнее относится к детям и не оставлять их одних.

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Резонансное ЧП в райцентре произошло 14 апреля: в результате пожара в жилом доме на улице Советской погибли 80-летняя пенсионерка и 8-летний мальчик, правнук женщины.

«В связи с трагедией, произошедшей накануне в городе Добруш, где при пожаре жилого дома погибли мальчик и его прабабушка, Гомельское областное управление МЧС обращается ко всем взрослым: не оставляйте детей одних без присмотра», — говорится в сообщении управления.

В МЧС отметили, что детская шалость с огнем — это причина пожаров, а также травматизма и гибели детей.

Как ранее сообщал Sputnik, проверку по факту пожара взял на личный контроль начальник УСК по Гомельской области Сергей Паско. По предварительной информации, пожар произошел из-за того, что дети в доме играли с огнем.

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