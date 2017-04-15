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15 апреля, источник: Sputnik.by

Маршрутка с 7 пассажирами перевернулась в Витебске

По информации управления МЧС, в больницу были доставлены все пассажиры буса, по факту аварии ГАИ проводит проверку.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Маршрутное такси с семью пассажирами перевернулось в результате ДТП в Витебске, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.

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Авария произошла вечером в субботу на перекрестке улиц Чкалова и Интернационалистов областного центра.

«В результате бокового столкновения маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter с автомобилем УАЗ микроавтобус перевернулся на бок», — сказали в МЧС.

Там также сообщили, что до прибытия спасателей из буса самостоятельно выбрались семь человек, в том числе двое детей.

По информации управления, в больницу были доставлены все пассажиры. В настоящее время по факту ДТП сотрудники УГАИ УВД Витебского облисполкома проводят проверку.

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