В Стамбуле задержали более 40 подозреваемых в связях с ИГ иностранцев

Среди задержанных 41 человек — иностранные граждане. Все они были задержаны в ходе рейдов турецких правоохранительных органов в Стамбуле. Полиции также удалось обнаружить у задержанных оружие, боеприпасы и военное снаряжение.

По информации полиции, задержанные планировали организовать масштабную террористическую атаку в преддверии проводимого в Турции конституционного референдума.

Ранее, 17 марта стало известно о задержании сторонников ИГ в Стамбуле. Турецкие правоохранительные органы заявили, что задержанные принадлежали к той же террористической ячейке, в которую входил Абдулкадир Машарипов, который совершил теракт в стамбульском ночном клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года.