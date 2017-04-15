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23:13 (мск), источник: РБК

В Стамбуле задержали более 40 подозреваемых в связях с ИГ иностранцев

Турецкая полиция задержала 49 человек, подозреваемых в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Источник: Reuters

Как сообщает агентство Anadolu, задержанные планировали организовать крупный террористический акт.

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Среди задержанных 41 человек — иностранные граждане. Все они были задержаны в ходе рейдов турецких правоохранительных органов в Стамбуле. Полиции также удалось обнаружить у задержанных оружие, боеприпасы и военное снаряжение.

По информации полиции, задержанные планировали организовать масштабную террористическую атаку в преддверии проводимого в Турции конституционного референдума.

Ранее, 17 марта стало известно о задержании сторонников ИГ в Стамбуле. Турецкие правоохранительные органы заявили, что задержанные принадлежали к той же террористической ячейке, в которую входил Абдулкадир Машарипов, который совершил теракт в стамбульском ночном клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Чистка рядов продолжается, или это правда?
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