В Стамбуле задержали более 40 подозреваемых в связях с ИГ иностранцев
Турецкая полиция задержала 49 человек, подозреваемых в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».
Турецкая полиция задержала 49 человек, подозреваемых в сотрудничестве с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».
Как сообщает агентство Anadolu, задержанные планировали организовать крупный террористический акт.
Среди задержанных 41 человек — иностранные граждане. Все они были задержаны в ходе рейдов турецких правоохранительных органов в Стамбуле. Полиции также удалось обнаружить у задержанных оружие, боеприпасы и военное снаряжение.
По информации полиции, задержанные планировали организовать масштабную террористическую атаку в преддверии проводимого в Турции конституционного референдума.
Ранее, 17 марта стало известно о задержании сторонников ИГ в Стамбуле. Турецкие правоохранительные органы заявили, что задержанные принадлежали к той же террористической ячейке, в которую входил Абдулкадир Машарипов, который совершил теракт в стамбульском ночном клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года.