Операция по эвакуации перемещенных лиц в Сирии возобновилась, несмотря на взрыв
Согласно последним данным, теракт унес жизни 70 человек, свыше сотни получили ранения.
Согласно последним данным, теракт унес жизни 70 человек, свыше сотни получили ранения.
БЕЙРУТ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Колонна автобусов с внутренне перемещенными лицами из двух шиитских сел, расположенных в сирийской провинции Идлиб, прибыла в предместье Рамуса города Алеппо (360 км от Дамаска), которое находится под контролем правительственных войск. Как сообщило агентство SANA, процесс эвакуации 5 тыс. жителей селений
Террористы, которые пошли на это преступление, заложили взрывчатку в машину, доставившую перемещенным лицам детское питание и продовольствие. Взрыв прогремел рядом с бензоколонкой, что вызвало сильный пожар.
По информации агентства, сгорело несколько машин Сирийского общества Красного Полумесяца, сопровождавших колонну. В Рамусу доставлены свыше 50 раненых, им оказывается экстренная помощь.
В соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией, из
Жители этих шиитских селений, которые защищают отряды Сил национальной обороны, более двух лет находятся в полной блокаде; продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости доставляются туда вертолетами.
На втором этапе эвакуации (предположительно через две недели)
Параллельно осуществляется вывод боевиков экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) из захваченных ими горных курортов Забадани и Мадая под Дамаском. Эта операция осуществляется также по шоссе через Алеппо.
В субботу туда прибыли свыше 3 тыс. радикалов с семьями.