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00:55 (мск), источник: Обозреватель

Зверски избили: в Израиле после поездки в Украину скончался раввин

В Израиле скончался Мендл Дайч, израильский раввин, зверски избитый в октябре прошлого года в Житомире.

Так, он был найден без сознания с ножевыми ранениями у железнодорожного вокзала, передает «Лехаим».

Позже по обвинению в разбойном нападении с целью завладения имуществом были арестованы трое жителей Закарпатской области и одна жительница Винницкой.

Отмечается, 7 октября гражданин Израиля был жестоко избит в Житомире. Нападение было совершено с целью ограбления. Раненого госпитализировали в местную больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головного мозга.

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