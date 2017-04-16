Зверски избили: в Израиле после поездки в Украину скончался раввин
В Израиле скончался Мендл Дайч, израильский раввин, зверски избитый в октябре прошлого года в Житомире.
В Израиле скончался Мендл Дайч, израильский раввин, зверски избитый в октябре прошлого года в Житомире.
Так, он был найден без сознания с ножевыми ранениями у железнодорожного вокзала, передает «Лехаим».
Позже по обвинению в разбойном нападении с целью завладения имуществом были арестованы трое жителей Закарпатской области и одна жительница Винницкой.
Отмечается, 7 октября гражданин Израиля был жестоко избит в Житомире. Нападение было совершено с целью ограбления. Раненого госпитализировали в местную больницу, где у него диагностировали закрытую