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04:57 (мск), источник: РИА Новости

У берегов Коста-Рики конфисковали почти тонну кокаина

МЕХИКО, 16 апр — РИА Новости. Небольшое судно почти с тонной кокаина на борту было задержано в субботу национальной береговой охраной Коста-Рики, сообщило министерство общественной безопасности центральноамериканской страны.

Источник: AP 2017

По данным ведомства, задержание плавательного средства с запрещенным грузом из Южной Америки стало результатом совместной патрульной работы с США.

На борту были также задержаны четыре человека, сопровождавших груз наркотиков, все — граждане Коста-Рики.

Территория стран Центральной Америки, где сама кока не растет, используется мексиканскими наркокартелями для переброски кокаина из Южной Америки в США как наземным, так воздушным и водным путем.

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