У берегов Коста-Рики конфисковали почти тонну кокаина

По данным ведомства, задержание плавательного средства с запрещенным грузом из Южной Америки стало результатом совместной патрульной работы с США.

На борту были также задержаны четыре человека, сопровождавших груз наркотиков, все — граждане Коста-Рики.

Территория стран Центральной Америки, где сама кока не растет, используется мексиканскими наркокартелями для переброски кокаина из Южной Америки в США как наземным, так воздушным и водным путем.