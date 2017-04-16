Бензольное амбре отравило хабаровчанам эти пасхальные дни

Хабаровск, 16 апреля, AmurMedia.

В этом году светлые пасхальные дни запомнятся Хабаровску отвратительным бензиново-керосиновым послевкусием. Терпение горожан испытывают уже третий день, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Облако удушливых испарений по-прежнему стоит над Хабаровском и вносит свои коррективы в празднование Пасхи. В эти дни многие горожане вместо того чтобы раскрыть окна пошире, закрывают их поплотнее, а те, кто планировал неспешные воскресные прогулки на свежем весеннем воздухе, в храм или просто так, дважды подумают: а стоит ли? Только так можно спастись от едкого химического запаха, который везде настигает своих жертв. Причем химатака идет волнами: как только ветер то ли меняет направление, то ли стихает, все пространство неожиданно заполняется бензиновым перегаром.

— К нам продолжают поступать жалобы от хабаровчан, за день уже 50. Но все комментарии и разъяснения по этому поводу может дать только Роспотребнадзор, потому что он ведет расследование по поводу появившегося запаха, — сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Напомним, волна ядовитых испарений накрыла Хабаровск в пятницу: с утра горожане почувствовали отвратительный запах и поспешили выразить свое возмущение.

По словам губернатора Хабаровского края, по этому поводу было срочно собрано внеочередное заседание правительства. Первым под подозрение и горожан, и правительственных чиновников, и «зеленых», естественно, попал ХНПЗ.

«Я сразу же дал поручение своему заместителю по природным ресурсам, чтобы были проведены замеры», — сообщил Вячеслав Шпорт в пятницу в студии «Авторадио». — «Сейчас лаборатория, которая проводит проверку, выдаст нам результаты, и уже после мы будем принимать меры. В первую очередь мы пошли на нефтезавод, решили сначала проверить там, поскольку запах точно бензольный. Специалисты уже провели все замеры и, когда лаборатория озвучит вывод, можно будет говорить о причинах возникновения запаха».

А представитель партии «зеленых» Виктор Сайков предположил, что виновными могут оказаться и иные компании, у которых, к примеру, произошла утечка на складе, или занятых выпариванием нефтяных цистерн от остатков нефти. В городе две площадки, где ведут такие работы: в Северном районе и в Южном районе ближе к школе ДОСААФ.