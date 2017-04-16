Бензольное амбре отравило хабаровчанам эти пасхальные дни
Химическая атака против терпеливых горожан продолжается.
Химическая атака против терпеливых горожан продолжается.
Хабаровск, 16 апреля, AmurMedia.
В этом году светлые пасхальные дни запомнятся Хабаровску отвратительным
Облако удушливых испарений
— К нам продолжают поступать жалобы от хабаровчан, за день уже 50. Но все комментарии и разъяснения по этому поводу может дать только Роспотребнадзор, потому что он ведет расследование по поводу появившегося запаха, — сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Напомним, волна ядовитых испарений накрыла Хабаровск в пятницу: с утра горожане почувствовали отвратительный запах и поспешили выразить свое возмущение.
По словам губернатора Хабаровского края, по этому поводу было срочно собрано внеочередное заседание правительства. Первым под подозрение и горожан, и правительственных чиновников, и «зеленых», естественно, попал ХНПЗ.
«Я сразу же дал поручение своему заместителю по природным ресурсам, чтобы были проведены замеры», — сообщил Вячеслав Шпорт в пятницу в студии «Авторадио». — «Сейчас лаборатория, которая проводит проверку, выдаст нам результаты, и уже после мы будем принимать меры. В первую очередь мы пошли на нефтезавод, решили сначала проверить там, поскольку запах точно бензольный. Специалисты уже провели все замеры и, когда лаборатория озвучит вывод, можно будет говорить о причинах возникновения запаха».
А представитель партии «зеленых» Виктор Сайков предположил, что виновными могут оказаться и иные компании, у которых, к примеру, произошла утечка на складе, или занятых выпариванием нефтяных цистерн от остатков нефти. В городе две площадки, где ведут такие работы: в Северном районе и в Южном районе ближе к школе ДОСААФ.