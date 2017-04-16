Авария с машинами без водителя произошла в центре Новосибирска

Утром на Красном проспекте водитель Nissan Bluebird Sylphy врезался в Ford Focus. «В районе магазина “Золотое яблоко” водитель, находящийся за рулём Ниссана, столкнулся с Фо.рдом,» — рассказали в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

От мощного удара Ниссан окинуло в столб, после чего седан вылетел в карман для парковки и повредил ещё 2 машины.

Очевидцы произошедшего утверждают, что молодые люди, находящиеся в Nissan, были в состоянии алкогольного опьянения. В аварии пострадавших нет.