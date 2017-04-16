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09:41 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Авария с машинами без водителя произошла в центре Новосибирска

Пострадавших нет.

Утром на Красном проспекте водитель Nissan Bluebird Sylphy врезался в Ford Focus. «В районе магазина “Золотое яблоко” водитель, находящийся за рулём Ниссана, столкнулся с Фо.рдом,» — рассказали в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

От мощного удара Ниссан окинуло в столб, после чего седан вылетел в карман для парковки и повредил ещё 2 машины.

Очевидцы произошедшего утверждают, что молодые люди, находящиеся в Nissan, были в состоянии алкогольного опьянения. В аварии пострадавших нет.

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